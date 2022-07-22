Экстремисты планировали госпереворот в Германии и возродить Рейх

В ФРГ раскрыты планы задержанной в апреле текущего года группы экстремистов. Как сообщает журнал Spiegel, задержанные планировали похитить министра здравоохранения Карла Лаутербаха, устроить государственный переворот и возродить Германский рейх образца 1871 года.

Информацией с изданием поделился Филипп Грассль, адвокат одного из задержанных подозреваемых по имени Свен. 54-летний бухгалтер, бывший военнослужащий, рассказал следствию, что экстремисты, входившие в организацию Vereinte Patrioten («Объединенные патриоты»), планировали похитить Лаутербаха и выдать ему «ордер на арест» перед камерами. Необходимость похищения главы минздрава ФРГ, скорее всего, объясняется недовольством его действиями во время пандемии коронавируса - задержанные были среди участников акций протеста, организованных ковид-диссидентами.

Помимо этого, участники организации собирались восстановить принятую в 1871 году Конституцию Германской империи, свергнуть правительство и инициировать выборы нового состава кабмина, чтобы «возродить Германский рейх». Адвокат утверждает, что экстремисты планировали представить гражданам страны двойника президента Франка-Вальтера Штайнмайера или канцлера Олафа Шольца, чтобы «подтвердить законность переворота».