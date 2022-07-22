Центральная Азия скинула оковы наша корреспонденция
На прошедшей в Чолпон-Ате четвертой Консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Документ завизировали президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Таджикистан и Туркменистан присоединятся к Договору после прохождения внутригосударственных процедур.
Кыргызстанский лидер Садыр Жапаров принимал президентов Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана с истинно восточным гостеприимством. А «жемчужина Иссык-Куля», город Чолпон-Ата, буквально купал высоких гостей в прекрасной погоде и дивном воздухе, словно понимая, что он тоже сопричастен новой странице истории Центральной Азии, а потому сегодня ему не до климатических капризов.
Без внешних игроков, совершенно самостоятельно и ни на кого не оглядываясь, государства региона подписали «Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке» - уникальное пятистороннее соглашение, настолько эксклюзивное, что к нему согласен присоединиться даже сугубо неприсоединяемый ни к чему коллективному Туркменистан.
Подписанием этого документа дан старт интеграционным процессам в регионе, которые будут происходить без прямого участия внешних игроков. За общими принципами, заложенными в документе, - консолидация и активация усилий по взаимоинтересующим вопросам, упрочнение региональной стабильности и безопасности, укрепление взаимоотношений на основе добрососедства и дружбы – кроются вполне конкретные и принципиальные вещи.
Во-первых, урегулирование приграничной торговли, которая сейчас находится по большей части в «серой зоне». Совместными усилиями в рамках подписанного Договора государства региона надеются перевести приграничные торговые контакты в «белую» зону, тем самым положив конец контрабанде, которая давно превратилась в трансграничную проблему. Речь идет о создании системы зон приграничной торговли с унифицированными правилами и упрощенными процедурами поставок товаров.
Во-вторых, подписанный Документ предусматривает продвижение совместных проектов промышленной кооперации. То есть создание региональной схемы локализации производства промышленной продукции путем добавления в нее местных программ производства.
Звучит сложно, но на конкретных примерах понять проще: вот есть в Узбекистане локализованное производство южнокорейских автомобилей. А почему бы стекла к ним не производить в Туркменистане, который имеет для этого все возможности? А часть деталей – в Казахстане и Кыргызстане? И вот если собрать вместе по всем этим «почему бы» с государств региона – совсем другая картина промышленного производства получается, напрочь разрушающая представление о Центральной Азии как каком-то «аппендиксе мира», где ничего, кроме фруктов и гастарбайтеров на внешний рынок и поставлять-то не могут.
Подписанный сегодня Договор – вполне адекватный ответ на вызовы окружающего мира, про который хорошо сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев: «Наблюдается стремительная трансформация международного порядка с трудно прогнозируемыми последствиями. Мы становимся свидетелями растущего дефицита диалога и доверия на глобальном уровне. В результате усиления кризисных явлений в мировой экономике наши страны сталкиваются с проблемами разрыва традиционных логистических цепочек, растет импорт инфляции, многократно повысились риски продовольственной и энергетической безопасности».
В этих условиях Центральной Азии не поможет никто, если она сама не озаботится собственными проблемами. Регион просто устал быть частью каких-то зарубежных проектов. В то же время он накопил силы, чтобы презентовать себя как целостного и самостоятельного игрока, способного отстаивать свои интересы. А главное – объективно стремится к тому, чтобы его рассматривали не как набор государств, а как целостного игрока, имеющего общие экономические и политические подходы, которые независимы от «хотелок» Москвы, Пекина и Вашингтона.
Чолпон-Атинский договор отправляет государства Центральной Азии в самостоятельное плавание с учетом внешних обстоятельств, но без опоры на них. Следующим этапом этого процесса станет интеграция в него Афганистана – и вот тогда внешние игроки начнут чесать в затылках: «Как же мы такое просмотрели?». А государства региона продолжат идти своим самостоятельным путем, не оглядываясь на вчерашних самопровозглашенных «кураторов»…