Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 12:39

На прошедшей в Чолпон-Ате четвертой Консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Документ завизировали президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Таджикистан и Туркменистан присоединятся к Договору после прохождения внутригосударственных процедур. Кыргызстанский лидер Садыр Жапаров принимал президентов Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана с истинно восточным гостеприимством. А «жемчужина Иссык-Куля», город Чолпон-Ата, буквально купал высоких гостей в прекрасной погоде и дивном воздухе, словно понимая, что он тоже сопричастен новой странице истории Центральной Азии, а потому сегодня ему не до климатических капризов.

Без внешних игроков, совершенно самостоятельно и ни на кого не оглядываясь, государства региона подписали «Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке» - уникальное пятистороннее соглашение, настолько эксклюзивное, что к нему согласен присоединиться даже сугубо неприсоединяемый ни к чему коллективному Туркменистан. Подписанием этого документа дан старт интеграционным процессам в регионе, которые будут происходить без прямого участия внешних игроков. За общими принципами, заложенными в документе, - консолидация и активация усилий по взаимоинтересующим вопросам, упрочнение региональной стабильности и безопасности, укрепление взаимоотношений на основе добрососедства и дружбы – кроются вполне конкретные и принципиальные вещи. Во-первых, урегулирование приграничной торговли, которая сейчас находится по большей части в «серой зоне». Совместными усилиями в рамках подписанного Договора государства региона надеются перевести приграничные торговые контакты в «белую» зону, тем самым положив конец контрабанде, которая давно превратилась в трансграничную проблему. Речь идет о создании системы зон приграничной торговли с унифицированными правилами и упрощенными процедурами поставок товаров.

Во-вторых, подписанный Документ предусматривает продвижение совместных проектов промышленной кооперации. То есть создание региональной схемы локализации производства промышленной продукции путем добавления в нее местных программ производства. Звучит сложно, но на конкретных примерах понять проще: вот есть в Узбекистане локализованное производство южнокорейских автомобилей. А почему бы стекла к ним не производить в Туркменистане, который имеет для этого все возможности? А часть деталей – в Казахстане и Кыргызстане? И вот если собрать вместе по всем этим «почему бы» с государств региона – совсем другая картина промышленного производства получается, напрочь разрушающая представление о Центральной Азии как каком-то «аппендиксе мира», где ничего, кроме фруктов и гастарбайтеров на внешний рынок и поставлять-то не могут. Подписанный сегодня Договор – вполне адекватный ответ на вызовы окружающего мира, про который хорошо сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев: «Наблюдается стремительная трансформация международного порядка с трудно прогнозируемыми последствиями. Мы становимся свидетелями растущего дефицита диалога и доверия на глобальном уровне. В результате усиления кризисных явлений в мировой экономике наши страны сталкиваются с проблемами разрыва традиционных логистических цепочек, растет импорт инфляции, многократно повысились риски продовольственной и энергетической безопасности».