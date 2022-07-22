В Госкомитете по делам беженцев провели заседание коллегии

Было доведено до сведения, что задачи, поставленные президентом Ильхамом Алиевым на совещании, посвященном завершению шести месяцев текущего года, будут выполнены.

На встрече напомнили, что президент Ильхам Алиев дал конкретные поручения на совещании, посвященном итогам полугодия текущего года. Глава государства поручил соответствующим ведомствам включить в бюджет следующего года проекты по инфраструктуре, жилому строительству, застройке поселков. Кроме того, важной задачей является обеспечение занятости местных жителей - бывших внутренне перемещенных лиц - в проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях, и на открываемых рабочих местах.

В Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев прошло очередное заседание коллегии.

Председатель Госкомитета Ровшан Рзаев, отметивший начало возвращения бывших внутренне перемещенных лиц во вновь созданное село Агалы на основе концепции «умного села» в освобожденном от оккупации Зангиланском районе, сказал, что за последние два дня было переселено 20 семей, и переселение продолжается на высоком уровне.

Отмечалось, что ведется работа по реализации масштабных мероприятий по дальнейшему ускорению Великого возвращения.

На заседании коллегии обсуждались вопросы совершенствования электронной базы данных комитета, электронного документооборота, состояние коммунального хозяйства, подготовка к осенне-зимнему сезону и другие вопросы. Даны соответствующие поручения и определены направления действий.

Вместе с тем отделам и управлениям комитета даны соответствующие задания по проведению очередных этапов переселения жителей в село Агалы Зангиланского района.