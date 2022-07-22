Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 13:23

Уходящая неделя в Центральной Азии запомнится рядом решительных шагов руководства Казахстана, которые направлены на развитие этой республики без опоры на Россию. Выступая на 4-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии в кыргызстанском Чолпон-Ате, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев заявил о том, что его страна готова помочь Ташкенту в строительстве железной дороги, соединяющей Узбекистан с Пакистаном.

На уходящей неделе также стало известно, что казахстанские силы Воздушной обороны пополнятся турецкими беспилотниками «Anka». Кроме того, издано распоряжение президента Казахстана, которое касается уходящих из России иностранных фирм. Токаев поручил правительству страны создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. И «вишенкой на торте» стало решение об остановке предприятия, в котором производилась российская вакцина от коронавируса «Спутник V». И все это, напомню еще раз, всего за одну неделю. При полном сохранении в официальных заявлениях лояльности к Москве. Понятно, что каждое из этих решений готовилось не за один день. Как понятно и то, что все они укладываются в основную сейчас тенденцию казахстанской политики – развиваться без опоры и оглядки на северного соседа. Это такое прочтение Казахстаном закона сохранения материи - если где-то что-то убавилось (в России), то в другом месте столько же и прибавится, главное – не упустить момент.

Если кто-то по недомыслию упускает свой шанс на развитие – другой обязательно его оприходует вместе с инвестициями. Тут не до сантиментов и разговоров об общности «евразийской судьбы» - тут своя рубашка ближе к телу. Пример поведения Казахстана в нынешней ситуации – показателен и заразителен. Центральноазиатские государства пока еще медленно запрягают, их реакция на происходящее по большей части только еще отрабатывается во властных кабинетах, но в скором времени они сумеют оценить открывающиеся перед ними возможности и будут извлекать из них выгоды, при этом стремительно дистанцируясь от Москвы. Но не забывая каждый раз сказать, какое уважение к российской стороне испытывают. А между тем в политических кругах Нур-Султана и Ташкента идут устойчивые разговоры о том, что в январских событиях в Казахстане и июльских – в Каракалпакстане присутствовала и «северная рука», как это деликатно называется. Прямых фактов пока не приводится, но что-то же дает основание серьезным и ответственным людям на такое намекать. А в Кыргызстане, Туркменистане и Таджикистане к этим разговорам внимательно прислушиваются и делают соответствующие выводы. Тем более что в Бишкеке и Душанбе помнят о расположенных на их территориях российских военных базах, а Туркменистан готовится вступить в газовый консорциум с Азербайджаном и Турцией, тем самым замещая Европе российский газ. Что в Москве вызывает скрытое раздражение, ведь от подобного шага Сердара Бердымухамедова и его отца Гурбангулы отговаривал лично Владимир Путин. Да еще и сабли дарил.