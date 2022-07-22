ООН: соглашение в Стамбуле ничего не гарантирует

Генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен заявила, что соглашение по украинскому зерну - это акт укрепления доверия, и «нет никаких гарантий того, что стороны не будут препятствовать вывозу сельхозпродукции».

Она отметила, что стамбульское соглашение поможет снизить «операционные издержки», сняв продовольственную напряженность и остановив рост цен.

«Заключенное в Стамбуле соглашение уменьшит препятствия в доставке, страховании и оплате грузов, поэтому цена на транзакции снизится. Рост цен на зерно наполовину обусловлен факторами, связанными с ценами на транспорт и логистику», - заявила она.

Напомним, что накануне в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН было подписано соглашение о перевозке сельхозпродукции, заблокированной в украинских портах. Оно подразумевает создание Совместного координационного центра, который обеспечит безопасное движение судов из трех украинских портов на Черном море - Одессы, Черноморска, Южного.