Турция заявила о ликвидации 290 террористов на севере Ирака

Турецкая армия за три месяца проведения операции Pençe-Kilit нейтрализовала на севере Ирака 290 боевиков террористической организации РКК. Об этом сообщает в субботу Министерство национальной обороны Турции, передает Анадолу.

В оборонном ведомстве отметили, что с 17 апреля в зоне антитеррористической операции разрушены 330 объектов боевиков, разрушены входы в пещеры, где укрывались члены организации.

На севере Ирака обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, в том числе ПЗРК, РПГ, снайперские винтовки, ручные гранаты, мины и т.д.