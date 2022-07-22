Украина обвинила Россию в нарушении соглашения, которое было подписано вчера

В порту Одессы, который российские ВС атаковали крылатыми ракетами в субботу, 23 июля, находилось зерно, предназначавшееся на экспорт, передает пресс-служба Министерства аграрной политики Украины.

«Количество я не скажу, потому что загруженностью занимается Мининфраструктуры, так это к ним. Мы уже ожидали завтра-послезавтра первые отправления», - сказал сотрудник министерства.

Как сообщалось, 23 июля в Одессе прогремела серия взрывов. Позже стало известно, что две ракеты из 4, которые запустила Россия из Черного моря, попали в порт, откуда на днях должны были отгрузить первую партию зерна на экспорт, о чем было договорено в ходе подписанного соглашения в Стамбуле 22 июля.