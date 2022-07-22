S&P: последствия войны в Украине остаются ограниченными для Азербайджана

«Он также исходит из того, что возврата к открытой военной конфронтации с Арменией не будет, а негативные последствия российско-украинской войны для Азербайджана остаются ограниченными», - считают аналитики S&P.

Cтабильный прогноз отражает ожидания агентства того, что благоприятные цены на углеводороды и растущий экспорт газа поддержат финансовую позицию и платежный баланс Азербайджана в 2022-2023 годах.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+/B» со стабильным прогнозом.

Агентство может рассмотреть возможность повышения рейтинга, если высокий уровень профицита платежного баланса сохранится дольше, чем ожидалось, что приводит к значительному накоплению внешних активов.

«Повышение рейтингов также может произойти, если правительство проведет реформы, направленные на устранение некоторых структурных препятствий в Азербайджане, в том числе ограничения эффективности денежно-кредитной политики, связанные с повышенной долларизацией депозитов резидентов и все еще слабой банковской системой страны», - отмечает S&P.

Суверенные бумаги оцениваются в категории «BB», и агентство считает фискальные и внешние фондовые позиции Азербайджана одними из самых сильных.

«Правительство накопило значительные ликвидные активы в основном в рамках Государственного нефтяного фонда Азербайджана. По нашим прогнозам, правительство будет иметь доступ к ликвидным активам в размере около 60% ВВП до 2025 года, а общий государственный долг останется на уровне около 20% ВВП. В дополнение к сильным позициям запасов нынешние благоприятные цены на нефть также поддерживают показатели бюджета и платежного баланса Азербайджана», - говорится в сообщении S&P.