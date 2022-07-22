Минобороны Великобритании: в Херсоне идут тяжелые бои
«В Херсонской области последние двое суток идут тяжелые бои». Об этом говорится в очередной сводке Минобороны Великобритании о ходе войны в Украине.
В ведомстве отметили, что бои продолжаются в рамках украинского контрнаступления на занятые Россией территории на правом берегу Днепра.
«Россия, вероятно, пытается замедлить украинское наступление, для чего ведет артиллерийский огонь вдоль естественной преграды - реки Ингулец, притока Днепра», - подчеркнуто в сводке.