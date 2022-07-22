Абрамовича заметили в ходе подписания соглашения с Украиной

Как следует из фотоотчета издания ANSA со вчерашней церемонии подписания соглашения по экспорту украинского зерна, на мероприятии в Стамбуле присутствовал российский бизнесмен Роман Абрамович.

Уточняется, что в зале, где подписывалось соглашение, он сидел в первых рядах. О его статусе в рамках дипломатической процедуры пока ничего не известно.

Это не первое появление Романа Абрамовича на протокольных мероприятиях после начала войны в Украине. В конце марта журналисты также заметили бизнесмена на переговорах делегаций России и Украины в Стамбуле.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позже пояснил, что Абрамович не является официальным членом делегации, однако обеспечивает «определенные контакты» между странами.