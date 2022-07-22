Какой-то Фуад торговал тендерами на строительство в Карабахе

Фуад Алиев, 51-летний житель Сумгаита, представившийся сотрудником Министерства экономики, убедил амбициозного предпринимателя, что за денежное вознаграждение может помочь ему выиграть тендер на строительные работы в Карабах е.

Фуад Алиев, полностью признавший в суде свою вину, рассказал, что познакомился с Джейхуном Абишовым через знакомого Гаджиали Аббасова, который раньше работал преподавателем в университете. Ему аферист представился журналистом одного из известных изданий, рассказал, что часто выезжает в служебные командировки на освобожденные территории и может за «соответствующее вознаграждение» устроить победу в тендере на строительство двух «выгодных» объектов.

Как сообщает haqqin.az, Фуад Алиев, ранее дважды судимый за мошенничество, убедил Джейхуна Абишова, что является членом тендерной комиссии в Минэкономики и пообещал, что компания предпринимателя выиграет тендеры на строительство жилых домов в поселке Юсифджанлы Агдамского района, а также на строительство водоводов в направлении Суговушан-Тертер и Суговушан-Барда.

В суде Алиев рассказал, как ему удалось заманить в ловушку мелкого предпринимателя по имени Джейхун Абишов. Чтобы завоевать доверие своей потенциальной жертвы, аферист назначал встречи перед зданием Министерства экономики, куда являлся в строгом деловом костюме.

«Я рассказал Гаджиали, что стоимость тендера на строительство поселка Юсифджанлы составляет 65 миллионов манатов, - показал на суде обвиняемый, - а тендера на строительство водного канала – 40 миллионов манатов. Таким образом, ему надо лишь заплатить мне 100 000 манатов для участия в тендере, после чего оба проекта будут гарантировано переданы ему. В действительности, я ничего не сделал вообще, а деньги, полученные от Джейхуна, тратил на личные нужды».

Встреча Алиева и Абишова состоялась перед зданием Министерства экономики, где мошенник пообещал за неделю решить вопрос с тендером.

12 июля прошлого года Абишов передал Алиеву 50 000 манатов и сказал, что оставшуюся часть выплатит в ближайшее время. Тогда же Алиев пообещал, что решит вопрос не позднее, чем через десять дней.

Позднее, отвечая на частые звонки доверчивого предпринимателя, Фуад Алиев ссылался на различные проблемы в министерстве и обещал, что вопрос решится «вот-вот». Когда Абишов стал подозревать, что его «развели», он сказал Алиеву, что участвовать в тендере передумал и потребовал вернуть ему деньги. В ответ предприимчивый аферист предложил Абишову официально одеться и прийти в Министерство экономики на встречу с заместителем министра, поскольку вопросы возврата денег решает только он. Абишова, естественно, никто в Минэкономики не принял, но Алиеву это дало возможность выиграть еще какое-то время.

В конце концов, Джейхун Абишов окончательно понял, что Алиев его обманул и обратился в правоохранительные органы, с помощью которых ему, хоть и с большим трудом, но удалось вернуть свои деньги.

Решением суда Фуад Алиев был приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.