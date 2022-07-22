У Зеленского заявили, сколько еще HIMARS нужно Украине

«Украинским Вооруженным силам как можно скорее необходимо минимум 50 эффективных реактивных систем залпового огня, таких как американские HIMARS». Об этом написал в Телеграм-канале руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя решение США предоставить Украине дополнительную военную помощь на 270 млн долларов.

«Президент Владимир Зеленский в наших разговорах ставит задание получать еще больше тяжелого оружия. И в диалоге с союзниками мы регулярно обосновываем наши потребности. Мы понимаем, что нам нужно минимум 50 таких эффективных РСЗО как HIMARS и как можно скорее. Делаем все, чтобы приблизиться к этой цифре», - отметил Ермак.