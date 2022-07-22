Джон Болтон: «Израиль или Саудовская Аравия могут нанести точечные удары по Ирану»
Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Newsmax заявил, что дипломатия, скорее всего, не станет ответом на постоянно расширяющийся ядерный потенциал Ирана.
«Для стран, которые осуждают ядерные угрозы Ирана - будь то Израиль, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты или любой другой западный союзник - вероятно, потребуется значительная демонстрация силы. Иран все еще можно остановить, но кто-то должен будет физически это сделать», - сказал Болтон.
Экс-советник Трампа отметил, что есть два пути уничтожения иранского ядерного арсенала: установить новый режим в Тегеране, который «не хочет создавать ядерное оружие», или разрушить ядерную программу Ирана настолько, что это «сделает невозможным для них достижение конечной цели».
Что касается последнего варианта, Болтон предположил, что Израиль, Саудовская Аравия или другая западная держава могут нанести «очень точечные удары по известным местам в Иране».
«Ядерная программа Ирана, в том виде, в каком мы ее знаем, чрезвычайно уязвима», - подытожил Болтон.