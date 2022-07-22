Джон Болтон: «Израиль или Саудовская Аравия могут нанести точечные удары по Ирану»

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Newsmax заявил, что дипломатия, скорее всего, не станет ответом на постоянно расширяющийся ядерный потенциал Ирана.

«Для стран, которые осуждают ядерные угрозы Ирана - будь то Израиль, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты или любой другой западный союзник - вероятно, потребуется значительная демонстрация силы. Иран все еще можно остановить, но кто-то должен будет физически это сделать», - сказал Болтон.

Экс-советник Трампа отметил, что есть два пути уничтожения иранского ядерного арсенала: установить новый режим в Тегеране, который «не хочет создавать ядерное оружие», или разрушить ядерную программу Ирана настолько, что это «сделает невозможным для них достижение конечной цели».