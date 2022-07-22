В Азербайджане выпал снег
В высокогорных районах Азербайджана выпал снег.
Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Шахдаге на территориях выше 3500 метров выпал снег.
В высокогорных районах Азербайджана выпал снег.
Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Шахдаге на территориях выше 3500 метров выпал снег.
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