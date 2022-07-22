Год Нисанов пробивается в Португалию
По сообщению португальского новостного портала Público, два российских олигарха «незаметно» получили гражданство Португалии, а еще двое подали необходимые документы и ждут своей очереди.
Как выяснилось недавно, российский олигарх Андрей Раппопорт, который фигурирует в списке журнала Forbes с состоянием 1,2 миллиарда долларов, воспользовался Законом о наследниках сефардских евреев, изгнанных с Пиренейского полуострова в XV веке, и получил 30 декабря 2019 года португальское гражданство.
Раппопорт, родившийся в 1963 году в Украине, является близким другом таких российских олигархов, как Михаил Ходорковский, ныне живущий в Лондоне и Михаил Фридман, владелец сети супермаркетов «Диа», которому пришлось уйти в отставку после того, как его включили в список российских бизнесменов, попавших под санкции ЕС.
Андрей Раппопорт, который возглавлял один из крупнейших частных банков России, а затем перешел в энергетический сектор, стал первым российским олигархом, получившим португальское гражданство на основании свидетельства о происхождении, которое он получил от еврейской общины Порту.
Вторым российским миллиардером, получившим португальское гражданство, стал Роман Абрамович, который, видимо, сумел «обойти» длинную очередь претендентов. Бывший владелец «Челси» так и не получил британский паспорт, однако паспорт гражданина Португалии, выданный Абрамовичу 30 апреля 2021 года, предоставил миллиардеру все возможность посещать без визы 116 государств мира.
Сообщается, что еще два российских олигарха, Год Нисанов и Лев Леваев, подали документы и тоже стоят в очереди на получение португальского гражданства. Год Нисанов подал документы 26 июня 2020 года, а Лев Леваев — 6 ноября того же года.
Оба получили документы от еврейской общины города Порту, в которых официально подтверждается, что их предками были евреи-сефарды, изгнанные 600 лет назад с Пиренейского полуострова.
Портал отмечает, что имя Нисанова числится в списке российских олигархов, попавших под санкции Евросоюза и США. Год Нисанов, уроженец азербайджанского города Губа, является одним из крупнейших бизнесменов России, его личное состояние достигает 4,3 миллиарда долларов.
Все в порядке с финансами и у лидера Всемирного конгресса бухарских евреев, гражданина Израиля и России Льва (Леви) Леваева. Известный как «Король бриллиантов», этот бизнесмен был партнером Изабель душ Сантуш, самой богатой бизнес-леди Африки и дочери бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша.
Лев Леваев дружит с Абрамовичем и Берлом Лазаром, главным раввином России, и является близким человеком Путина.