Год Нисанов пробивается в Португалию

Отдел информации 17:25

По сообщению португальского новостного портала Público, два российских олигарха «незаметно» получили гражданство Португалии, а еще двое подали необходимые документы и ждут своей очереди. Как выяснилось недавно, российский олигарх Андрей Раппопорт, который фигурирует в списке журнала Forbes с состоянием 1,2 миллиарда долларов, воспользовался Законом о наследниках сефардских евреев, изгнанных с Пиренейского полуострова в XV веке, и получил 30 декабря 2019 года португальское гражданство.

Раппопорт, родившийся в 1963 году в Украине, является близким другом таких российских олигархов, как Михаил Ходорковский, ныне живущий в Лондоне и Михаил Фридман, владелец сети супермаркетов «Диа», которому пришлось уйти в отставку после того, как его включили в список российских бизнесменов, попавших под санкции ЕС. Андрей Раппопорт, который возглавлял один из крупнейших частных банков России, а затем перешел в энергетический сектор, стал первым российским олигархом, получившим португальское гражданство на основании свидетельства о происхождении, которое он получил от еврейской общины Порту. Вторым российским миллиардером, получившим португальское гражданство, стал Роман Абрамович, который, видимо, сумел «обойти» длинную очередь претендентов. Бывший владелец «Челси» так и не получил британский паспорт, однако паспорт гражданина Португалии, выданный Абрамовичу 30 апреля 2021 года, предоставил миллиардеру все возможность посещать без визы 116 государств мира.