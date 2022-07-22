ООН осудила ракетный обстрел Одессы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш осудил ракетный удар по торговому порту в Одессе, нанесенный на следующий день после подписания соглашений в Стамбуле об экспорте зерновых по Черному морю.

«Генеральный секретарь безоговорочно осуждает сообщения об ударах, нанесенных сегодня в украинском порту Одессы. Вчера все стороны взяли на себя четкие обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки. Эти продукты крайне необходимы для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей по всему миру», - говорится в заявлении ООН.

В организации подчеркнули, что полное выполнение договоренностей Россией, Украиной и Турцией является обязательным.