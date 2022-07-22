Украина назначила нового посла в Германии

Украинский дипломат Алексей Макеев назначен новым послом в Германии вместо Андрея Мельника. Об этом в субботу, 23 июля, сообщают российские СМИ со ссылкой на немецкий телеканал RTL. Уведомление с официальным заявлением отправят МИД ФРГ через две недели.

Алексей Макеев работает в дипломатической сфере начиная с 1996 года. Он владеет немецким и английским языками. Помимо этого, как известно, ранее дипломат работал в Берлине и Берне.

В июле украинский президент Владимир Зеленский уволил посла страны в Германии. Причиной назвали разногласия касательно Siemens: ФРГ хочет возвратить турбину российскому «Газпрому» для восстановления транзита топлива. Мельник должен приехать обратно в Киев, он станет заместителем главы МИД Украины. При этом ожидалось, что дипломат покинет Берлин только осенью.