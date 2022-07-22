Орбан: Запад виноват в российско-украинской войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вторжения России в Украину можно было бы избежать и что он видит в этом вину западных союзников, которые не пошли на требования Владимира Путина вопреки интересам Украины, пишет Telax.

В ходе своего выступления Орбан отметил, что Кремль в конце 2021 - начале 2022 года выдвинул конкретные требования безопасности, которые были переданы США и членам НАТО, в частности, о том, чтобы Украина никогда не стала членом альянса.

«Требования России отвергли, заявив о продолжении политики «открытой двери», - сказал он, добавив, что отказ стал причиной того, почему Россия решила вооруженным путем обеспечить то, что не смогла получить в переговорах.