В Стамбуле начал работу координационный центр по «зерновому коридору»

В Стамбуле начал работу координационный центр с участием представителей Украины, России и ООН, которые будут следить за «зерновым коридором», пишут турецкие СМИ.

Как заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, Совместный координационный центр уже начал работу.

«Представители России и Украины, а также представитель ООН уже начали работать с Турцией в Совместном координационном центре. Работа началась как можно скорее в соответствии с достигнутой нами договоренностью, и в настоящее время мы надеемся, чтобы это все продолжалось в соответствии с пожеланиями, как указано в меморандуме», - отметил он.