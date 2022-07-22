Армения ведет переговоры о закупке оружия у Индии главное на этот час

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Как стало известно, в июне нынешнего года представители Министерства обороны Армении побывали в Индии, где обсуждали возможность поставок в Армению различных видов вооружений. Об этом пишет индийское издание The Sentinel, которое, в частности, сообщает, что члены армянской делегации привезли с собой список оружия, которое они намерены приобрести.

Какие именно виды вооружения и военная техника были в этом списке, издание не поясняет. Указывается лишь, что особый интерес представителей Армении вызывали беспилотные летательные аппараты.

Особый интерес представителей Минобороны Армении вызвали беспилотные летательные аппараты

Отмечается также, что Армения не впервые проявляет интерес к индийской военной технике. В 2020 году Ереван заключил с Дели сделку на поставку четырех контрбатарейных радаров Swathi на общую сумму 40 миллионов долларов. С тех пор оборонные потребности Армении «растут в геометрической прогрессии».

Более того, один из представителей Министерства обороны Армении заявил изданию на условиях анонимности, что 44-дневная война в Карабахе заставила Армению кардинально переосмыслить свои нужды в обороне.

В статье утверждается, что индийско-армянские связи носят «цивилизационный», исторический характер, чему способствовала встреча в сентябре 2019 года в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН премьер-министров Нарендры Моди и Никола Пашиняна.

Какую же цель преследует Индия, вооружая Армению?

Какую цель преследует правительство Моди?

Как пишет The Sentinel, интерес Дели проистекает из конфликта с мусульманским Пакистаном. В данном контексте Индия рассматривает Ереван не только как друга, но и как стратегический противовес Турции, которая неизменно поддерживала и продолжает поддерживать Пакистан в кашмирском вопросе. Кроме того, тесные союзнические отношения с Пакистаном поддерживает и Азербайджан. Так что готовность Индии вооружать Ереван четко укладывается в принцип «враг моего врага - мой друг».

Помимо этого, Индию также привлекает выгодное географическое положение Армении, которая граничит с Россией, Ираном и Турцией.

По мнению индийского издания, оборонное сотрудничество с Арменией, а также торговля, инвестиции и, не исключено, создание мощностей для совместного производства оборонной продукции, могут сделать Ереван стратегическим партнером Нью-Дели. Тем более, если учесть, что планы Индии по вооружению Армении были детально обсуждены в ходе визита в Ереван в начале июля высокопоставленной индийской делегации во главе с секретарем западного направления МИД Индии Санджаем Верманом, прибывшей для участия в заседании армяно-индийской межправительственной комиссии.

На встрече было заявлено, что правительства Армении и Индии настроены на «конкретное и долгосрочное сотрудничество».

«Мы начали искать конкретные пути сотрудничества в сфере обороны», - заявил, в частности, Санджай Верман.

И только теперь становится известно, что перед приездом индийской делегации в Ереван в Нью-Дели побывали представители Министерства обороны Армении и передали индийской стороне список оружия, в котором нуждается армянская армия.