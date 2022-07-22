Армения ведет переговоры о закупке оружия у Индии главное на этот час
Как стало известно, в июне нынешнего года представители Министерства обороны Армении побывали в Индии, где обсуждали возможность поставок в Армению различных видов вооружений. Об этом пишет индийское издание The Sentinel, которое, в частности, сообщает, что члены армянской делегации привезли с собой список оружия, которое они намерены приобрести.
Какие именно виды вооружения и военная техника были в этом списке, издание не поясняет. Указывается лишь, что особый интерес представителей Армении вызывали беспилотные летательные аппараты.
Отмечается также, что Армения не впервые проявляет интерес к индийской военной технике. В 2020 году Ереван заключил с Дели сделку на поставку четырех контрбатарейных радаров Swathi на общую сумму 40 миллионов долларов. С тех пор оборонные потребности Армении «растут в геометрической прогрессии».
Более того, один из представителей Министерства обороны Армении заявил изданию на условиях анонимности, что 44-дневная война в Карабахе заставила Армению кардинально переосмыслить свои нужды в обороне.
В статье утверждается, что индийско-армянские связи носят «цивилизационный», исторический характер, чему способствовала встреча в сентябре 2019 года в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН премьер-министров Нарендры Моди и Никола Пашиняна.
Какую же цель преследует Индия, вооружая Армению?
Как пишет The Sentinel, интерес Дели проистекает из конфликта с мусульманским Пакистаном. В данном контексте Индия рассматривает Ереван не только как друга, но и как стратегический противовес Турции, которая неизменно поддерживала и продолжает поддерживать Пакистан в кашмирском вопросе. Кроме того, тесные союзнические отношения с Пакистаном поддерживает и Азербайджан. Так что готовность Индии вооружать Ереван четко укладывается в принцип «враг моего врага - мой друг».
Помимо этого, Индию также привлекает выгодное географическое положение Армении, которая граничит с Россией, Ираном и Турцией.
По мнению индийского издания, оборонное сотрудничество с Арменией, а также торговля, инвестиции и, не исключено, создание мощностей для совместного производства оборонной продукции, могут сделать Ереван стратегическим партнером Нью-Дели. Тем более, если учесть, что планы Индии по вооружению Армении были детально обсуждены в ходе визита в Ереван в начале июля высокопоставленной индийской делегации во главе с секретарем западного направления МИД Индии Санджаем Верманом, прибывшей для участия в заседании армяно-индийской межправительственной комиссии.
На встрече было заявлено, что правительства Армении и Индии настроены на «конкретное и долгосрочное сотрудничество».
«Мы начали искать конкретные пути сотрудничества в сфере обороны», - заявил, в частности, Санджай Верман.
И только теперь становится известно, что перед приездом индийской делегации в Ереван в Нью-Дели побывали представители Министерства обороны Армении и передали индийской стороне список оружия, в котором нуждается армянская армия.