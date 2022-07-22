Отдел информации 20:31

Как стало известно, в июне нынешнего года представители Министерства обороны Армении побывали в Индии, где обсуждали возможность поставок в Армению различных видов вооружений. Об этом пишет индийское издание The Sentinel, которое, в частности, сообщает, что члены армянской делегации привезли с собой список оружия, которое они намерены приобрести. Какие именно виды вооружения и военная техника были в этом списке, издание не поясняет. Указывается лишь, что особый интерес представителей Армении вызывали беспилотные летательные аппараты.

Отмечается также, что Армения не впервые проявляет интерес к индийской военной технике. В 2020 году Ереван заключил с Дели сделку на поставку четырех контрбатарейных радаров Swathi на общую сумму 40 миллионов долларов. С тех пор оборонные потребности Армении «растут в геометрической прогрессии». Более того, один из представителей Министерства обороны Армении заявил изданию на условиях анонимности, что 44-дневная война в Карабахе заставила Армению кардинально переосмыслить свои нужды в обороне. В статье утверждается, что индийско-армянские связи носят «цивилизационный», исторический характер, чему способствовала встреча в сентябре 2019 года в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН премьер-министров Нарендры Моди и Никола Пашиняна. Какую же цель преследует Индия, вооружая Армению?