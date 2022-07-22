Делегация Конгресса США прибыла в Украину и встретилась с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что делегация палаты представителей Конгресса США прибыла в Киев.
Украинский президент написал, что благодарен США за последний объявленный пакет помощи Украине в сфере безопасности и отметил поставку реактивных систем залпового огня РСЗО HIMARS и снарядов.
Президент Украины также подчеркнул, что Киев не может «заморозить этот конфликт» и ценит вклад Вашингтона в защиту страны.