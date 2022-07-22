Трасс: чем больше Россия выпустит ракет по Украине, тем больше Великобритания их поставит
«Чем больше ракет Россия отправит по территории Украины, тем больше помощи Великобритания поставит». Об этом сказала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, передает РБК-Украина.
По ее словам, Британия знает, что «украинцы борются не только за их будущее, а за демократию, будущее и суверенитет как таковой».
«Именно потому победа Украины важна для всех нас. С каждой ракетой, которая попадает в украинские города, с каждым мужчиной, женщиной и ребенком, которые испытывают страдания, мы будем предоставлять больше», - сказала она.
По словам Трасс, победа в этой войне должна быть за Украиной.
«Мы будем предоставлять помощь, чтобы Украина стала более мощной, более успешной после этой войны, потому что она восстанет символом демократии. То, что Россия пытается уничтожить Украину - она только создает более мощную, объединенную нацию. Великобритания будет оставаться с Украиной столько, сколько это будет нужно. Сейчас как никогда Украина должна победить», - заявила Трасс.