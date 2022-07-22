Трасс: чем больше Россия выпустит ракет по Украине, тем больше Великобритания их поставит

«Чем больше ракет Россия отправит по территории Украины, тем больше помощи Великобритания поставит». Об этом сказала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, передает РБК-Украина.

По ее словам, Британия знает, что «украинцы борются не только за их будущее, а за демократию, будущее и суверенитет как таковой».

«Именно потому победа Украины важна для всех нас. С каждой ракетой, которая попадает в украинские города, с каждым мужчиной, женщиной и ребенком, которые испытывают страдания, мы будем предоставлять больше», - сказала она.