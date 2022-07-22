ФБР подозревает Huawei в краже данных о ядерном арсенале США

Федеральное бюро расследований США подозревает китайскую телекоммуникационную компанию Huawei в возможной краже данных о ядерном арсенале страны, сообщает CNN.

По данным телеканала, расследование установило, что оборудование Huawei, установленное на вышках сотовой связи вблизи американских военных баз, способно создавать помехи и перехватывать коммуникации по линии Министерства обороны, в том числе используемые Стратегическим командованием США, ответственным за ядерное вооружение.

CNN уточняет, что расследование в отношении Huawei было начато еще при президентстве Барака Обамы, однако до сих пор не были известны детали. По словам двух источников, знакомых с этим вопросом, расследование было настолько секретным, что некоторые высокопоставленные политики в Белом доме и других правительственных органах не были проинформированы о его существовании до 2019 года.