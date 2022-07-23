Макрон и Раиси два часа поговорили по телефону

Президент Ирана Ибрагим Раиси провел двухчасовой телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передают иранские СМИ.

Лидеры обсудили укрепление двустороннего сотрудничества, региональные и международные вопросы, в том числе продовольственную и энергетическую безопасность.

Говоря о заметном расширении политического и экономического сотрудничества Ирана с различными странами, глава иранского государства отметил, что санкции США против Ирана вредны для мировой экономики, особенно для Европы.

Эммануэль Макрон, в свою очередь, подчеркнул роль Ирана в региональных политических процессах и заявил, что роль его страны в завершении переговоров по ядерной сделке с Ираном будет продолжена.