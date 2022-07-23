Новые подробности в деле о нападении на израильских туристов в Стамбуле

После сообщений турецких СМИ о том, что полиция арестовала накануне группу из трех граждан Ирана, подозреваемых в планировании терактов против израильтян в Стамбуле, стали известны новые подробности.

По информации турецких информагентств, подозреваемые были арестованы 14 июля «в рамках второй части операции по предотвращению нападений на израильтян в Турции». Все они помещены под стражу, а в ходе операции были изъяты три пистолета, два лазерных прицела, три глушителя и большое количество патронов.

Турецкая газета «Сабах» опубликовала запись с видеокамер отеля «Мармара» на площади Таксим, где член иранской группы фотографирует номер 101, в котором остановились три туристки из Израиля. Полиция предполагает, что это была разведка на местности для планирования нападения, и израильские туристки, скорее всего, были потенциальными объектами террористов.

Также, по информации источников, убийцам обещали оплату за убийство израильтянок в размере примерно 35 тысяч долларов. По делу на данный момент арестовано в общей сложности восемь человек.