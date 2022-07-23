Известный дашнак пригрозил Пашиняну Макроном: «Им придется ответить»

Представитель армянской организации во Франции, член партии «Дашнакцутюн» Мурад Папазян заявил, что армянскому руководству придется ответить французским коллегам за запрет на его въезд в республику.

«Президент Франции проинформирован о решении властей Армении запретить мне въезд в страну. Властям Армении придется ответить», - сказал он в интервью газете «Грапарак».

Напомним, что Папазяну был запрещен въезд в Армению 13 июля. Вечером того дня он прибыл в Ереван, но его задержали в аэропорту, отобрали паспорт, а затем сопроводили на самолет, направляющийся во Францию. В правительстве Армении в пятницу пояснили, что Папазян в июне прошлого года был одним из организаторов нападения на кортеж премьер-министра Армении, находившегося с официальным визитом во Франции. Участники акции забросали кортеж различными предметами, а ситуацию удалось уладить только усилиями французской полиции и сил безопасности. Именно по этой причине известному дашнаку был запрещен въезд.