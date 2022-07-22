Иран заявил о задержании израильских шпионов

Министерство информации Ирана сообщило об аресте израильской шпионской ячейки и изъятии имеющегося у них оборудования, передает IRNA.

Как отметили в ведомстве, израильские агенты были отправлены в Иран для совершения «беспрецедентных актов саботажа и терактов» на иранских секретных объектах, но их заподозрили и задержали до того, как они успели нанести ущерб.

Речь идет об агентах, действовавших по заданию службы внешней разведки Израиля «Моссад», которые базировались в одном из граничащих с Ираном государств, а в Иран они проникли из иракского Курдистана. Согласно иранскому министерству, у них было с собой самое современное оборудование, средства связи и взрывчатка. Сколько именно человек было задержано и граждане какой они страны, не сообщается.