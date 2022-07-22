Израиль переводит московский офис «Сохнута»

Еврейское агентство «Сохнут», которое занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам, разрабатывает план по релокации своего московского офиса в Израиль, сообщает The Jerusalem Post.

«Еврейское агентство тайно запустило план по переносу своих операций из России в Израиль и дистанционному управлению процессом репатриации», - говорится в публикации.

Отмечается, что это решение было принято после того, как Минюст России просил ликвидировать еврейское агентство в России.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы в конце июля этого года рассмотрит ходатайство московского управления Министерства юстиции России о закрытии автономной некоммерческой организации «Еврейское Агентство «Сохнут», которое занимается вопросами репатриации людей в Израиль.