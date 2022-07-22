Байдену стало лучше

«Президент США Джо Байден, у которого ранее диагностировали коронавирус, чувствует себя лучше». Об этом сообщил врач американского лидера Кевин О'Коннор в эфире CNN.

Он отметил, что основные симптомы президента, которые стали менее сильными, сейчас включают боль в горле, насморк, мокрый кашель и ломоту в теле.

По словам О'Коннора, пульс, давление, дыхание и температура у Байдена нормальные. Он добавил, что состояние президента продолжает улучшаться, его лечат препаратом Paxlovid.

Ранее стало известно, что президент США в четверг получил положительный результат теста на коронавирус, он ушел на изоляцию и продолжает выполнять обязанности из своей резиденции.