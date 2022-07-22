Израиль нанес удар по иранской фабрике в Сирии

Израиль нанес удар по производившей беспилотники иранской фабрике под Дамаском, а также уничтожил склад с готовой продукцией. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщила мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights.

Согласно данным издания, в результате ночной атаки погибли восемь человек, в том числе «три человека несирийской национальности, и двое «коллаборационистов» ливанской «Хезболлы», которые были убиты на территории мастерской по производству беспилотников недалеко от района Сайеда-Зейнаб». А также трое военнослужащих сирийской ПВО у военной базы аль-Маза.

Помимо этого, авиация Израиля нанесла удары по складу с беспилотниками, полностью уничтожив его, по офисам разведывательной службы Военно-воздушных сил, офису старшего офицера и другим объектам. Согласно правозащитникам, это 18-я израильская атака по объектам Ирана и их союзников на территории Сирии с начала года.