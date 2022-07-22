Блинкен обвинил Россию в нарушении договоренностей

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США осуждают удар по порту Одессы.

«Спустя лишь 24 часа после заключения сделки по возобновлению экспорта украинской сельскохозяйственной продукции по Черному морю Россия нарушила свои обязательства, атаковав порт, из которого, согласно данным договоренностям, вновь будут транспортировать зерно и сельскохозяйственную продукцию», - говорится в заявлении госсекретаря США.

Блинкен отметил, что Штаты решительно осуждают сегодняшний российский ракетный удар по порту украинской Одессы, а также добавил, что таким образом «российская сторона лишает Украину жизнеспособности в сфере экономики, а мир - поставок продовольствия».