Главный долгострой Казахстана передали компании Абида Шарифова

Работы остановились в январе 2017 года и возобновились азербайджанской компанией Evrascon только в 2018 году.

Первый срок сдачи тоннеля иранцы, еще не растратившие оптимизма, назначили на август 2016-го. Потом передвинули на апрель 2017-го года. Работы шли быстрыми темпами, и к концу 2016 года было проложено и одето в бетон 832 и 540 из 840х2 метров штолен. Оставалось всего ничего, но тут подрядчики попали под последствия суровой смены курса тенге казахстанским Нацбанком: задолженности по долларовым поставкам нарастали и, в конце концов, сделали компанию неплатежеспособной.

Первоначальная стоимость контракта составляла около 100 млн долларов. Финансировалось строительство из займа Всемирного банка. Американского. Для иранского подрядчика! Отсюда и начались все проблемы.

Новые подрядчики повысили уровень безопасности тоннеля с категории Е до А. Через него можно будет пропускать любые грузы, включая взрыво- и пожароопасные. Это усложнило конструкцию и еще отодвинуло до конца 2019 года сроки сдачи объекта. Но иранский оптимизм, вместе с незавершенкой, перешел к азербайджанским строителям. Скульпторы из Алматы по их заказу изготовили два мозаичных панно для западного и восточного порталов тоннеля. Разумеется, с изображениями Нурсултана Назарбаева. Поторопились, как показали дальнейшие события в Казахстане.

«В ноябре 2019 года срок завершения строительства перенесли на весну 2020-го. Но тут случился коронавирус и закрытие границ… Потом рост цен сделал сметы, составленные при заключении договора, неактуальными. Работы снова остановились.

«АО «Evrascon» продолжает проходку правой штольни. Ведутся взрывные работы. Пока они идут, открыть движение по левой штольне нельзя. Обязательства компании-подрядчика, озвученные весной прошлого года, — запустить движение по одной штольне к осени, а полностью сдать тоннель к концу года, не выполнены. Проблема — недостаток денег. Смета, утвержденная при заключении договора с АО «Evrascon», давно и безнадежно устарела. Компания обязалась привлечь собственные средства для окончания строительства. Сумму назвать не могу. Движение по левой штольне подрядчик планирует открыть в октябре этого года. Комитет автодорог держит ситуацию на контроле», — сказал заместитель директора Туркестанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Нуржан Беков.

Таким образом, когда международно известный южный долгострой завершится, не может теперь точно сказать никто.

Отметим, что Evrascon связывали с именем бывшего вице-премьера Абида Шарифова. В 2015 году Абид Шарифов признал свою связь с Evrascon. Компанией управляет брат Абида Шарифова - Манаф Ширинов.