Вагит Алекперов занялся выращиванием яблок

Подконтрольная акционерам «Лукойла» Вагиту Алекперову и Леониду Федуну компания «Соколиные сады», которая управляет около 500 га яблоневых садов в Воронежской области, задумалась о запуске производства сидра. 11 июля в её периметре была зарегистрирована организация «Яблочные сады», основной вид деятельности которой — производство яблочного сидра и прочих плодовых вин, пишут российские СМИ.

Как отмечает издание, речь может идти о развитии садоводческого проекта «Соколиные сады», созданного АО «Сокольники» (принадлежит компании «Частные активы», управляющей фондами Алекперова и Федуна) осенью 2021 года. По данным портала HeadHunter, компания «Соколиные сады» управляет участком площадью 900 га, включая 500 га яблоневых садов, в Воронежской области.