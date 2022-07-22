США предупредили: Иран угрожает безопасности…Албании

Посольство США в Албании выступило с предупреждением в связи с возможной угрозой во время саммита иранской оппозиции в изгнании, который пройдет в городе Дуррес 23-24 июля.

«Правительство Соединенных Штатов осознает возможную угрозу, направленную на встречу высокого уровня свободного Ирана, которая пройдет недалеко от города Дуррес с 23 по 24 июля», — говорится в заявлении посольства США в Албании. При этом американским гражданам рекомендуется избегать этого мероприятия.

Отметим, что саммит организован Национальным советом сопротивления Ирана и Народной организацией моджахедов Ирана, которые выступают за свержение правительства Ирана.