США предупредили: Иран угрожает безопасности…Албании
Посольство США в Албании выступило с предупреждением в связи с возможной угрозой во время саммита иранской оппозиции в изгнании, который пройдет в городе Дуррес 23-24 июля.
«Правительство Соединенных Штатов осознает возможную угрозу, направленную на встречу высокого уровня свободного Ирана, которая пройдет недалеко от города Дуррес с 23 по 24 июля», — говорится в заявлении посольства США в Албании. При этом американским гражданам рекомендуется избегать этого мероприятия.
Отметим, что саммит организован Национальным советом сопротивления Ирана и Народной организацией моджахедов Ирана, которые выступают за свержение правительства Ирана.
Несколько лет назад в Албании, недалеко от города Дуррес укрылись около 3000 членов организации моджахедов Ирана.
Согласно заявлению, сделанному этими организациями несколько дней назад, в этом саммите примут участие сотни известных политиков и депутатов с обеих сторон Атлантики и за ее пределами, а десятки тысяч иранцев присоединятся к мероприятию онлайн.
В четверг, 21 июля, премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Албания стала целью кибератаки со стороны «недружественного государства», которая нацелена на все правительственные порталы.
Напомним, что в январе 2020 года албанские власти распорядились о высылке двух иранских дипломатов, которые были объявлены персонами нон-грата, так как один из них подозревался в принадлежности к Корпусу стражей исламской революции (КСИР), а другой входил в состав оперативного подразделения иранской секретной службы.