Горы мусора на берегах озера в Маштагах наши беды
Берега двухсотлетнего озера, расположенного в поселке Маштаги Сабунчинского района, завалены грудой бытовых отходов, а ближайшие окрестности водоема, в котором все еще водится рыба, превращены в мусорную свалку.
Жители Маштагов выставляют в соцсетях фотографии и видеосюжеты, на которых отчетливо видно, как по ночам к берегам озера, которое никто не очищает и не охраняет, подъезжают десятки грузовиков и сбрасывают мусорные отходы - от стройматериалов до сгнивших фруктов и овощей.
По словам местных жителей, работники маштагинских объектов, чтобы не тратить время и деньги на вывоз промышленных и бытовых отходов на Балаханскую свалку, превратили в нее местное озеро.
Мало того, из-за отсутствия достаточно количества мусорных баков, жители многочисленных частных домов и незаконных построек также выбрасывают мусор на берегу озера.
В муниципалитете Маштагов haqqin.az сообщили, что у них нет возможности контролировать вывоз и транспортировку отходов. А представители Сабунчинского ЖКХ, подтвердив, что окрестности озера действительно загрязняются и особенно в ночное время, уверили нас, что они не сидят, сложа руки, а предпринимают контрмеры.
«Мы стремимся противодействовать нарушителям чистоты района, как только можем, - сообщили в ЖКХ. - И не только на территории вокруг озера, но и в других местах. О случаях загрязнения сразу информируются правоохранительные органы. Полиция неоднократно штрафовала водителей грузовиков, незаконно сбрасывающих мусор. Увидев фотографии в соцсетях, мы сразу направляем в район загрязнений технику для уборки мусора и очистки берегов озера».