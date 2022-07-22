Жаля Агазаде, собкор 02:49

Берега двухсотлетнего озера, расположенного в поселке Маштаги Сабунчинского района, завалены грудой бытовых отходов, а ближайшие окрестности водоема, в котором все еще водится рыба, превращены в мусорную свалку. Жители Маштагов выставляют в соцсетях фотографии и видеосюжеты, на которых отчетливо видно, как по ночам к берегам озера, которое никто не очищает и не охраняет, подъезжают десятки грузовиков и сбрасывают мусорные отходы - от стройматериалов до сгнивших фруктов и овощей.

По словам местных жителей, работники маштагинских объектов, чтобы не тратить время и деньги на вывоз промышленных и бытовых отходов на Балаханскую свалку, превратили в нее местное озеро. Мало того, из-за отсутствия достаточно количества мусорных баков, жители многочисленных частных домов и незаконных построек также выбрасывают мусор на берегу озера. В муниципалитете Маштагов haqqin.az сообщили, что у них нет возможности контролировать вывоз и транспортировку отходов. А представители Сабунчинского ЖКХ, подтвердив, что окрестности озера действительно загрязняются и особенно в ночное время, уверили нас, что они не сидят, сложа руки, а предпринимают контрмеры.