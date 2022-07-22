Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 03:18

Всего месяц назад нам казалось, что пандемия коронавируса сошла на нет, и тут появляется новый сверх контагиозный субвариант «омикрона» - BA.4 и BA.5, ставший в результате мутации еще более заразным, менее восприимчивым к антителам и способным повторно заражать людей. Рост ковида отмечается сегодня на западе США, по всей территории России до Дальнего Востока, а также в центральной Европе и на Ближнем Востоке. По данным Оперативного штаба при Кабинете министров, в Азербайджане выявлено еще 337 новых случаев заражения коронавирусом, 152 человека вылечились, четверо скончались.

Как сообщил в беседе с корреспондентом haqqın.az Яков Беркун, заведующий отделением Университетского медицинского центра «Хадасса», являющегося клинической базой медицинского факультета Еврейского университета в Иерусалиме, шестая волна коронавируса в значительной мере отличается от предыдущих. В Израиле она началась месяц назад и постепенно идет на спад. В отличие от уханьского COVID-19 или дельта-штамма, новый вариант не дает массу тяжелых больных и высокий процент летальности. «Проведенная ранее массовая вакцинация и большое количество переболевших дают в итоге положительные результаты, - отмечает израильский эксперт. – В то же время необходимо учесть, что сформированный в результате массовой вакцинации и заражений 80-процентный коллективный иммунитет снизился спустя шесть месяцев до 30 процентов». Как и предполагали ученые, в результате череды мутаций коронавирус ослаб и ныне почти не вызывает у заболевших тяжелых состояний. К примеру, в Израиле во время «дельты» число тяжелых больных достигало 1500 человек в день, сегодня их - порядка четырехсот. «Предыдущая волна коронавируса давала в мире до четырех миллионов инфицированных в сутки, сейчас их в четыре раза меньше, - отмечает Беркун. - Количество смертей на пике предыдущих волн в мире доходило до 10-15 тысяч в день, теперь их не более двух тысяч. Исследование показали, что сильная мутация вируса проходит, как правило, в организме людей, которые болеют ковидом продолжительное время. Именно у этой категории наблюдается дефицит иммунитета. Вообще у РНК-вирусов мутации происходят чаще, чем у других вирусов. Что же касается картины заболевания новым вариантом «омикрона», то у большинства зараженных отмечаются головные боли, першение и боли в горле, насморк, сильная заложенность носа и сухой кашель. Уже не происходят характерные для прежних штаммов ковида потеря обоняния, вкуса и тяжелый воспалительный синдром легких (синдром "матового стекла"). Очень важно, что среди детей не происходит мультисистемные воспалительные процессы, которые наблюдались в предыдущих вариантах».