Что это за новый вид коронавируса? израильский специалист Яков Беркун в гостях у haqqin.az
Всего месяц назад нам казалось, что пандемия коронавируса сошла на нет, и тут появляется новый сверх контагиозный субвариант «омикрона» - BA.4 и BA.5, ставший в результате мутации еще более заразным, менее восприимчивым к антителам и способным повторно заражать людей.
Рост ковида отмечается сегодня на западе США, по всей территории России до Дальнего Востока, а также в центральной Европе и на Ближнем Востоке.
По данным Оперативного штаба при Кабинете министров, в Азербайджане выявлено еще 337 новых случаев заражения коронавирусом, 152 человека вылечились, четверо скончались.
Как сообщил в беседе с корреспондентом haqqın.az Яков Беркун, заведующий отделением Университетского медицинского центра «Хадасса», являющегося клинической базой медицинского факультета Еврейского университета в Иерусалиме, шестая волна коронавируса в значительной мере отличается от предыдущих. В Израиле она началась месяц назад и постепенно идет на спад. В отличие от уханьского COVID-19 или дельта-штамма, новый вариант не дает массу тяжелых больных и высокий процент летальности.
«Проведенная ранее массовая вакцинация и большое количество переболевших дают в итоге положительные результаты, - отмечает израильский эксперт. – В то же время необходимо учесть, что сформированный в результате массовой вакцинации и заражений 80-процентный коллективный иммунитет снизился спустя шесть месяцев до 30 процентов».
Как и предполагали ученые, в результате череды мутаций коронавирус ослаб и ныне почти не вызывает у заболевших тяжелых состояний. К примеру, в Израиле во время «дельты» число тяжелых больных достигало 1500 человек в день, сегодня их - порядка четырехсот.
«Предыдущая волна коронавируса давала в мире до четырех миллионов инфицированных в сутки, сейчас их в четыре раза меньше, - отмечает Беркун. - Количество смертей на пике предыдущих волн в мире доходило до 10-15 тысяч в день, теперь их не более двух тысяч. Исследование показали, что сильная мутация вируса проходит, как правило, в организме людей, которые болеют ковидом продолжительное время. Именно у этой категории наблюдается дефицит иммунитета. Вообще у РНК-вирусов мутации происходят чаще, чем у других вирусов.
Что же касается картины заболевания новым вариантом «омикрона», то у большинства зараженных отмечаются головные боли, першение и боли в горле, насморк, сильная заложенность носа и сухой кашель. Уже не происходят характерные для прежних штаммов ковида потеря обоняния, вкуса и тяжелый воспалительный синдром легких (синдром "матового стекла"). Очень важно, что среди детей не происходит мультисистемные воспалительные процессы, которые наблюдались в предыдущих вариантах».
По словам Якова Беркуна в то время, как количество случаев госпитализаций пациентов растет, тяжело больных становится все меньше, а отделения интенсивной терапии уже не забиты до отказа, как это было на пике предыдущих волн.
«Несмотря на мутации штаммов ковида, вакцины преимущественно остаются эффективными, - считает эксперт. - Да, прививки стали реже предотвращать заражения, но они по-прежнему блокируют тяжелое течение инфекции и летальные исходы. Важно отметить, что вакцинированных среди тяжелых больных в четыре-пять раз меньше, чем не вакцинированных. Несмотря на то, что вакцины от уханьского варианта ковида эффективно работают против «омикрона», компании Moderna и Pfizer уже разработали вакцину конкретно против «омикрона». Сейчас проходят ее клинические испытания».
По словам израильского специалиста, делать четвертую дозу вакцины следует людям из группы риска – тем, кто старше 65 лет, а также больным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и т.д.
«Что касается карантинных мер, то, на мой взгляд, нет никакой необходимости закрывать границы, прекращать работу общественного транспорта и вводить повсеместный масочный режим, - считает Яков Беркун. - Достаточно, чтобы маски носили в домах для престарелых, больницах и поликлиниках. Вообще пожилым людям и группам риска следовало бы носить маски в общественных местах».
По словам эксперта, также нет необходимости в массовом тестировании – вполне достаточно выборочное тестирование людей, которые прибыли из стран, где определены новые штаммы ковида. В частности, пассажиров из Индии, где выявили штамм XE являющийся соединением вариантов «омикрона» BA.1 и BA.2.
«Я не считаю, что абсолютно все должны повторно вакцинироваться, - говорит Беркун. - Четвертая доза прививки нужна представителям группы риска. Это примерно то же самое, что с прививками от гриппа. В настоящее время ученые активно работают над созданием универсальной вакцины от всех штаммов ковида. Но это - дело будущего, а пока против каждого нового варианта ковида будут создавать новую вакцину».
Израильский специалист посоветовал читателям haqqin.az ни в коем случае не паниковать при появлении признаков нового «омикрона» - болей в горле, насморка и пр. По его словам, большинство больных легко переносит инфекцию. А вот представителям группы риска, а также людям, старше 65 лет, сделать четвертую дозу вакцины необходимо. При появлении признаков инфекции надо принимать препарат прямого противовирусного действия компании Pfizer паксловир. Также следует вакцинировать детей из группы риска. Это надо, чтобы защитить их не только от ковида, но и от его осложнений. По словам Беркуна, месяц назад израильские ученые обратили внимание на то, что некоторые дети, перенесшие ковид, страдают тяжелой формой гепатита».
«С ростом зараженных, людям из групп риска, не вакцинированным и не переболевшим, имеет смысл в целях профилактики носить маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте, - рекомендует Яков Беркун. - Особенно тщательно следует защищать пожилых людей, не допускать, чтобы переболевшие ковидом дети навещали своих бабушек и дедушек. В домах для престарелых следует установить рециркуляторы – аппараты, фильтрующие и очищающие воздух, а в школах по возможности уменьшить количество детей в классах и также установить рециркуляторы, а тем, кто еще не получил бустерную дозу вакцины, лучше это сделать».