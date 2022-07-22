Джейхун Наджафов, собкор 03:40

Британская нефтегазодобывающая компания BP объявила о прекращении геологоразведочных работ на блоке перспективных нефтегазовых месторождений Азербайджана в Каспийском море и выходе из проекта. Бахтияр Асланбейли, директор по связям с общественностью BP по Каспийскому региону, сообщил журналистам, что три разведочные скважины, пробуренные компанией в 2020-2022 годах в рамках проекта Мелководной зоны Апшеронского полуострова (SWAP), оказались пустыми - «коммерчески значимых запасов углеводородов» там не обнаружили. «Власти Азербайджана и партнеры проекта были соответствующим образом проинформированы», - сказал Асланбейли, добавив, что актив будет передан после выполнения определенных юридических процедур.

Следует отметить, что проект мелководной зоны Апшеронского полуострова считался наиболее перспективным месторождением углеводородов Азербайджана в Каспийском море. В 2014 году был создан консорциум для проведения геологоразведочных работ на этом месторождении, открытом еще в середине 50-х годов ХХ века. В декабре того же года между SOCAR и BP было подписано Соглашение о разделе продукции, совместной геологической разведке и разработке потенциальных перспективных структур, расположенных в мелководной зоне вокруг Апшеронского полуострова в азербайджанском секторе Каспийского моря. Согласно этому соглашению, 50 процентов доли в проекте принадлежало BP, а остальные пятьдесят — SOCAR. 14 апреля 2015 года Милли Меджлис ратифицировал это соглашение, которое было частью плана правительства Азербайджана по полному исследованию всех морских акваторий в национальном секторе Каспийского моря. Считалось, в частности, что в мелководной части Апшеронского полуострова имеются большие запасы нефти и газа. Однако компания BP, которая является оператором проекта, пробурив за последние два года три разведочные скважины, так и не смогла добиться ожидаемых результатов. Интересно, что после того, как первые две разведочные скважины опустели, BP сократила свою долю в проекте.

В сентябре 2021 года BP продала половину своей 50-процентной доли российской нефтедобывающей компании «Лукойл», при этом сохранив за собой функции оператора. Зона разведки SWAP простирается вдоль Каспийского бассейна к югу от Апшеронского полуострова. Глубина воды колеблется здесь до 40 метров с потенциальными резервуарами на глубине от 2.000 до 5.000 метров. Ранее компания BP определила три перспективных участка на этой площади - Северный Хали, Биби-Эйбат Восточный и Гарабатдаг, на каждом из которых было проведено бурение. В апреле этого года самоподъемная буровая установка BP «Сатти» была перемещена на Гарабатдагскую геологоразведочную скважину, расположенную в юго-восточной перспективной части Договорного месторождения. Перед этим была закрыта вторая разведочная скважина, пробуренная на общую глубину 4230 метров на западном участке контрактной площади - экономически обоснованных запасов углеводородов в скважине не обнаружили. Гарабатдагская геологоразведочная скважина стала третьей по счету и последней, пробуренной на проектной территории. Таким образом буровые работы, начавшиеся 3 апреля, были завершены примерно за три месяца. 24 июня генеральный директор BP Бернард Луни посетил Баку и встретился с президентом Ильхамом Алиевым. Скорее всего, именно на этой встрече компания ВР проинформировала азербайджанскую сторону о результатах бурения разведочных скважин в мелководной части Апшерона и своем намерении компании выйти из проекта. Хотя BP отказалась от мелководной части Апшерона, британский нефтегазовый гигант сохраняет оптимизм в отношении глубоководного блока «Шафаг-Асиман», который является еще одним перспективным блоком месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря. В этой связи Бахтияр Асланбейли сообщил, что первая разведочная скважина, пробуренная на этом блоке, подтвердил, что углеводороды сосредоточены на глубине 7.000 метров.