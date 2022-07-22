Трамп обвинил Байдена в обнищании США

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в том, что тот превратил США в «нищую страну», вынужденную просить о помощи. Об этом, как передают западные СМИ, он заявил на студенческой конференции во Флориде.

Он посетовал на то, что из-за действий Байдена всего за два года страна растеряла признание и уважение. «Мы были энергонезависимы, сейчас Байден стоит на коленях, выпрашивая энергоресурсы у других стран», - сказал политик. Трамп добавил, что Америка преклоняет колено только перед Богом, и ни кем более.

15 июля Трамп сообщил, что принял решение относительно участия в президентских выборах 2024 года. Политик рассказал, что пока раздумывает, когда объявить о нем – до или после осенних промежуточных выборов в Конгресс, но выразил уверенность в победе в случае участия в избирательной гонке.