В Японии испытали ракету с новым двигателем

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) рассказало, что испытание малой ракеты S-520 с новым двигателем собственной разработки прошло успешно. Об этом сообщает The Japan Times.

Запуск ракеты проходил в космическом центре Утиноура в префектуре Кагосима. Он состоялся 24 июля в 5 утра по местному времени (23.00 в минувшую субботу по московскому времени). Длина ракеты составляет около 9 метров, ее диаметр равен приблизительно 52 сантиметрам, а вес – около 2,6 тонны.

Она предназначена для сбора информации для разработки сверхзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Во время испытаний, ракета поднялась на максимальную высоту в 160 километров, после чего ее носовая часть отделилась.