Генштаб Украины: Потери России приближаются к 40 тысячам

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла 39 520 солдат, сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 39 520 (+280) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 722 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 942 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 869 (+5) ед,
  • РСЗО – 255 (+2) ед,
  • средства ПВО – 113 (+0) ед,
  • самолетов – 221 (+0) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 (+0),
  • крылатые ракеты – 170 (+3),
  • корабли /катера – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 823 (+3) ед,
  • специальная техника – 73 (+1).