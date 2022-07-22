Генштаб Украины: Потери России приближаются к 40 тысячам
С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла 39 520 солдат, сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 39 520 (+280) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 722 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 942 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 869 (+5) ед,
- РСЗО – 255 (+2) ед,
- средства ПВО – 113 (+0) ед,
- самолетов – 221 (+0) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 (+0),
- крылатые ракеты – 170 (+3),
- корабли /катера – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 823 (+3) ед,
- специальная техника – 73 (+1).