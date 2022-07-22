Украина ждет от Запада 30 РСЗО

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что американские конгрессмены намерены поставить Киеву до 30 реактивных систем залпового огня HIMARS и семейства MLRS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинского политика.

«После встречи с президентом, командой офиса и правительства, глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей конгресса США Адам Смит в интервью СМИ назвал количество HIMARS и MLRS...» – пояснил Ермак.

Речь идет о поставках украинской столице вооружения от Соединенных Штатов и их союзников. В частности, прорабатывается передача 25-30 единиц военной техники и соответствующих боеприпасов.

Сейчас наиболее важным вопросом, касающимся безопасности Украины, считается тема поставок боеприпасов для западных РСЗО, пояснил Ермак.