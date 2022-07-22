Арабы завалили Европу нефтью

Поставки нефти с Ближнего Востока в Европу по трубопроводу в июле 2022 года выросли на 90%, до 2,2 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отметили, что через Египет, в частности из Саудовской Аравии, производилась прокачка на уровне 1 млн баррелей в сутки, а через Ирак проходило около 1,2 млн баррелей в сутки. В совокупности же поставки нефти в Европу составили 2,2 млн баррелей в сутки, что на 90% выше показателей января 2022 года.

Аналитики агентства подсчитали, что за первые три недели июля в Европу ежедневно поставлялось свыше 1 млн баррелей нефти по трубопроводу SuMed, который проходит через Египет. При этом объем прокачки вырос практически в два раза по сравнению с показателями 2021 года. Ирак же поставляет нефть через Суэцкий канал в Красное море.