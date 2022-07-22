Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 12:28

Был в нашей с вами жизни один необычный, я бы даже сказал сюрреалистический период, когда воплотились в реальность сценарии самых изощренных фильмом ужаса. Буквально год назад, когда лютовала пандемия коронавируса, и когда огромный мир, закрывшийся на амбарный замок, остался вдруг без бизнеса, туризма, культуры, кино, музыки, полноценного секса, вообще без ничего, всем нам казалось, что ужаснее времени быть уже просто не может. Но, господи, как же мы ошибались!

Лучше маска, чем снаряд В Грузии были два врача-инфекциониста, имена которых прямо ассоциировались с пандемией – глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе и его заместитель, Паата Имнадзе. В период пандемии, в особенности, в моменты ее наиболее драматических фаз, два эти джентльмена каждый день выступали по ТВ и говорили о статистике, о перспективах на ближайшее будущее, о том, когда и какой силы будет очередная волна заразы… Ничего плохого о них сказать я не могу, они всего лишь выполняли свои профессиональные обязанности, не более того. Тем не менее, с каждым днем слушать их разглагольствования становилось все тяжелее. В Грузии даже появился тост – «За день, когда Гамкрелидзе и Имнадзе перестанут выступать по телевизору». То есть, грузины пили за день, когда пандемия, наконец, уйдет в прошлое, а Гамкрелидзе с Имнадзе вернутся в свои врачебные кабинеты. И вот, наконец, заветный день настал, грозный коронавирус сдулся до уровня тривиального ОРЗ, а оба почтенных врача, как и ожидалось, исчезли с телеэкранов. Казалось бы, вот он, долгожданный момент счастья, пользуйтесь!

Но увы, веселье оказалось недолгим. И сегодня уже нет-нет, да и услышишь: «Уж лучше каждый день смотреть на Гамкрелидзе-Имнадзе, чем на ЭТО!..» Думаю, вы уже поняли, о чем я: уж лучше следить за числом инфицированных, слушать рекомендации врачей и целоваться через тройной слой масок, чем каждый день смотреть, как убивают детей, уничтожают города и при этом рассуждают о гуманизме. Ох уж эта непостоянная, капризная и перманентно всем недовольная человеческая натура! Не прошло и года, как выяснилось, что времена пандемии, оказывается, были просто прекрасными – никаких тебе войн, никаких конфликтов и политических разногласий. Пока человечество, замурованное в своих квартирах и офисах, считало дни до окончания тотальной самоизоляции, вся эта суета сует отползла на второй план и была забыта. Впрочем, я сейчас не о том, как нам было хорошо во время пандемии. И даже не о том, как все мы не ценили это. Я о том, как пандемия изменила мир. Любая глобальная катастрофа – это источник вдохновения для разного рода футурологов, социологов, конфликтологов и прочих «ологов», обожающих прогнозировать будущее. Пандемия в этом смысле не была исключением, дав возможность сотням, если не тысячам экспертов в различных областях запудривать наши многострадальные мозги самыми оригинальными, причудливыми и разнообразными прогнозами о том, как все мы вместе с нашей жизнью переродимся после пандемии.

«Файзер» не превратил человека в зомби И чего нам только не предрекали! Что офисная работа исчезнет, поскольку все перейдут на «дистанционку», что нефть и газ потеряют рыночную мощь, поскольку люди станут меньше ездить, что изменится структура туризма, который будет ориентирован на сухопутную доступность, и т.д. и т.п. Наиболее продвинутые футурологи копали еще глубже, предсказывая, что в пандемических муках родится новый мир, в котором влияние политиков и финансовых групп усилится, где народ, под шумок разговоров о карантине, будет подавлен и лишен элементарных свобод, где наивные дурачки, согласившиеся на инъекцию «Файзера» или «Модерны», превратятся в управляемых зомби… А эксперты-экономисты прогнозировали изменение структуры занятости в мире, сокращение производства, переход мира на более экологичное топливо, падение цен на углеводороды и многое-многое другое. При этом, так или иначе, общее мнение было однозначным – в том или ином виде, в той или иной степени, но мир изменится до неузнаваемости. Ну, что ж, постпандемийная эпоха уже наступила и пришло время проверить точность прогнозов. И каков их результат? Практически нулевой! Ничего ровным счетом не изменилось. Мало того, мир не просто вернулся в 2019 год, но и вернулся с «перевыполнением плана». Ни один из трендов, появившихся в период пандемии, так и не смог удержаться на плаву. Люди вновь высыпали на улицы, вновь забили собой до отказа рестораны и кафе, и по-прежнему считают скучным занятием проводить время дома.

Толпы пошли на Рим и Барселону Канул в небытие, казалось бы, вполне реалистичный прогноз о снижении авиаперевозок и переориентировании туризма на сухопутную доступность. Несмотря на катастрофическое подорожание авиабилетов, народ по всему миру рвется в дальние страны, за считанные месяцы туризм, ставший главной жертвой пандемии, практически вернулся к показателям 2019 года. Недолгой была радость венецианцев и басков, отдохнувших во время пандемии от толп туристов на своих улицах. Все вернулось на круги своя, и коренным жителям Барселоны или Рима вновь приходится выстаивать очереди, чтобы купить тюбик зубной пасты. А нефть и газ! Сколько было надежд, что пандемия окончательно превратит эти углеводороды, так презираемые «зелеными» активистами, во второсортный товар. Но увы и ах, вместе с автомобильными пробками на улицах городов, дымом фабричных труб и ревом гражданских авиалайнеров, набитых туристами, вернулся и ажиотажный спрос на энергоносители. Нефть и газ снова бьют все рекорды и тащат за собой цены на остальные товары и продукты питания. Конечно, этому подсобила и война в Украине, но вспомним, что нефть, и особенно газ начали дорожать еще задолго до войны, а проблема дефицита газа была актуальной в Европе всю зиму… А установление тотальной диктатуры, насильственное чипирование людей и прочие сценарии киношных антиутопий, куда все это подевалось? Как я уже говорил, все вернулось в 2019 год. Кто кем был до пандемии, тем и остался. В демократиях, как и прежде, грызутся на теледебатах красноречивые политики, в тираниях людей по-прежнему бросают в тюрьмы, а «гибридные» режимы все так же пытаются контролировать широкие народные массы, не забывая при этом о правилах приличия. Словом, все предсказатели о наступлении новой глобальной диктатуры посрамлены.