Израиль предупредил Россию

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что возможное закрытие в России Еврейского агентства «Сохнут» серьезно повлияла бы на отношения двух стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьерскую канцелярию.

В ходе межведомственного совещания он отметил, что отношения с Россией важны для Израиля. По словам премьера, большая еврейская община, проживающая на территории РФ, важна и затрагивается в ходе всех дипломатических контактов с администрацией в Москве.

«Закрытие офисов Еврейского агентства стало бы серьезным событием, которое повлияет на отношения Израиля и РФ», – добавил Лапид.