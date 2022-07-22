В Барде мужчина сжег дом жены

В Барде мужчина поджег дом жены, которая хотела с ним развестись. Как сообщает Report, инцидент произошел прошлой ночью в селе Алиянлы.

Абдуллаев Шикар Нураддин оглу, 1993 года рождения, поджег дом, принадлежащий его жене Керимовой Джамиле Фирдовси гызы.

По информации, в последнее время между супругами часто возникали семейные конфликты. По этой причине Джамиля Керимова подала на развод. В ответ Ш.Абдуллаев пригрозил сжечь дом.

Вернувшись домой около 11 вечера, Абдуллаев начал избивать жену и попытался ее задушить. Женщина начала звать на помощь соседей. Ш.Абдуллаев нанес дочери Керимовой от первого брака, 9-летней Фатиме Исмаил гызы Оруджевой, ножевое ранение в правую руку.

После того как на помощь подоспели соседи, Ш.Абдуллаев скрылся с места происшествия.

По факту проводится расследование.