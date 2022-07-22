США обвинили Россию в ракетном обстреле порта Одессы
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с официальным заявлением, в котором обвинил Россию в ракетном обстреле порта Одессы.
«Всего через 24 часа после завершения сделки по возобновлению экспорта украинской сельскохозяйственной продукции через Черное море, Россия нарушила свои обязательства, атаковав исторический порт, из которого в соответствии с этим соглашением снова будут перевозиться зерно и сельскохозяйственные товары. Кремль продолжает демонстрировать пренебрежение к безопасности миллионов гражданских лиц, продолжая нападать на Украину. Россия лишает Украину экономической жизнеспособности, а весь мир – продовольствия, осуществляя эффективную блокаду Черного моря", - говорится в заявлении.