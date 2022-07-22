В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится возможность сохранять исчезающие сообщения. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Отмечается, что благодаря нововведению исчезающие сообщения можно будет преобразовать в стандартные сообщения. Это позволит сохранить важную информацию в беседе. Сохраненные сообщения будут отображаться в отдельном разделе с одноименным названием, к которому будут иметь доступ все участники беседы.

Администраторы групповых чатов в WhatsApp также смогут включить или ограничить использование этой функции.

Новая функция пока еще находится в стадии разработки, но уже вскоре появится в бета-версии WhatsApp для ПК. О сроках появления возможности сохранения исчезающих сообщений для всех пользователей для других платформ не сообщается.