Известный азербайджанский режиссер, писатель и поэт: «У меня отобрали последнюю квартиру в Баку»

О случившемся профессор Нематзаде поведал турецкой газете «Анадолу», рассказав, в частности, что в 2017 году, когда он преподавал в университете Гази в Анкаре, ему позвонили из посольства Азербайджана и сообщили, что с ним хочет встретиться по поводу его бакинской квартиры прилетевший из Баку представитель ЖСК «Fədək».

Афлатун Нематзаде, азербайджанский и турецкий театральный режиссер, писатель и поэт, член Союза писателей, народный артист Азербайджана, профессор университета Гази в Анкаре, основатель национальной оперы в Йемене жалуется, что «строительные мошенники» фактически отобрали у него квартиру в Баку.

Когда Нематзаде встретился с этим человеком, тот вручил профессору договор, в соответствии с которым профессор должен был дать разрешение на снос дома в Насиминском районе Баку, в котором находилась его квартира, и получить взамен в многоэтажном доме, который будет построен на этом месте, квартиру большей площади.

Нематзаде с этим переложением не согласился, сказав представителю ЖСК, что вернётся в Баку на летние каникулы, разберется с вопросом на месте и только потом даст согласие.

Однако вернувшись летом домой, Нематзаде увидел бурно протестующих жителей вокруг дома по улице Насими, 80, в котором находилась его квартира, и растерялся. Однако близкий друг профессора успокоил его, сказав, что глава ЖСК «Fədək» его родственник и волноваться не о чем.

«Эта компания поддерживается государством, подписывай и освобождай дом, - сказал он Нематзаде. – Все, кроме тебя, уже согласились переехать».

В результате, профессор поверил обещаниям главы компании и согласился на снос дома. Убедили его также официальное разрешение Кабинета министров Азербайджана, выданное ЖСК «Fədək» на снос в Насиминском районе в рамках пилотного проекта старых зданий и строительство новых, а также тот факт, что за компанией стоял глава Исполнительной власти Насиминского района Асиф Аскеров, что являлось своего рода гарантией.

Однако позднее, разрушив старый дом, компания от строительства нового отказалась. Как утверждает Афлатун Нематзаде, его имуществу был нанесён материальный ущерб, поскольку в течение нескольких лет оно хранилось во влажном месте. Нематзаде подал иск о финансовой компенсации к «Fədək», однако Насиминский районный суд отклонил его.

«Вы снесли Насиминский рынок, а на его месте строятся бетонные здания, уродующие архитектуру города. Но почему вы не интересуетесь недостроенным домом на улице Насими, 80?» - написал в этой связи профессор в обращении к бакинским властям.

Нематзаде утверждает, что по договору, который он подписал с ЖСК «Fədək», вместо снесенной квартиры ему обязались предоставить новую площадью 118 квадратных метров с пристройкой 20 квадратных метров. Но у компании сменился собственник, в результате чего новое руководство отложило прежний проект и разработало новый, по которому жильцам предложили квартиры площадью 140-150 квадратных метров, потребовав за это… дополнительную плату.

«У меня лично денег нет, я профессор на пенсии, - говорит народный артист Азербайджана. – Я разговаривал с представителем компании по имени Эльнур, который сказал, что если я откажусь платить, то вообще ничего не получу. Я был шокирован и переспросил его: «Вы, что, собираетесь лишить меня моего имущества?» На что Эльнур утвердительно кивнул. Такого безобразия, беззакония и лицемерия не встретишь даже в африканских странах!..»

Профессор Нематзаде попросил помощи у президента Ильхама Алиева, отметив, что глава государства знаком с ним лично и если узнает об этой истории, то обязательно примет меры.