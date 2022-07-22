В одесских портах формируются караваны с зерном

Администрация морских портов Украины (АМПУ) начала подготовку портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» к возобновлению работы в связи с подписанием в Стамбуле «Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов», сообщает пресс-служба АМПУ.

«Учитывая изложенное, информируем вас, что заход и выход судов в указанные морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождаться судном лидирования», – говорится в сообщении.

В целях составления планов формирования караванов АМПУ просит подавать заявки на включение судов на электронную почту.

При подписании Инициативы и сразу после нее президент Турции Реджеп Эрдоган и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщили, что движение судов может возобновиться в ближайшие дни.