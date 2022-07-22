Депутат задался вопросом: «Может, в Шуше и курить аморально?»

Отметим, что застолье нескольких известных журналистов в Шуше, приуроченное ко дню национальной журналистики 22 июля, вызвало организованную кампанию и троллинг в соцсетях с целью дискредитации представителей национальной прессы. Часть троллей высказала оценку, что поднимать бокалы со спиртным в Шуше – святотатство!

«Мне сложно осмыслить и, тем более, принять фарисейское осуждение, звучащее в словах: «Представляете, кое-кто распивал спиртное в таком месте, как Шуша!..» - написал на своей странице в соцсети Facebook депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.

«Не так давно, когда один наш религиозный деятель объявил голодовку из-за того, что какой-то тюремный конвоир оскорбил имя Аллаха, те же люди в соцсетях пришли в такой неописуемый восторг, что чуть не причислили этого деятеля к лику святых, - продолжил Фазиль Мустафа. – Понятно, что мы с вами живем в стране, где абсолютно неприемлемо и даже дико оскорбления Аллаха из уст кого бы то ни было, пусть даже речь идет о яром безбожнике. Но я тогда так и не понял, почему эта голодовка вызывала в соцсетях такую волну экзальтации и превратилась чуть ли не в главную повестку дня? Как не понимаю, почему сегодня в соцсетях так активно тиражируют чей-то журналистский фейк о том, что такие-то люди, выпив в Шуше спиртное, оскорбили тем самым наших шехидов. А кому-нибудь пришло в голову поинтересоваться, зачем вообще нормальному азербайджанцу в трезвом или даже в нетрезвом состоянии это делать? Если уж на то пошло, искать людей, оскорбляющих светлую память наших шехидов, надо среди тех, кто распространяет подобные глупости».

Вместе с тем, депутат Милли Меджлиса искренне признался, что не видит никаких признаков моральной деградации в том, что кто-то позволил себе выпить в Шуше.

«Что же получается? - пишет Фазиль Мустафа. – В Баку, где расположена Аллея шехидов, спиртное распивать можно. И в Гяндже и Шемахе, откуда родом большинство наших шехидов, тоже, насколько я знаю, не запрещено. Тогда почему в Шуше нельзя? Я не вижу логики в этих рассуждениях! Может, в Шуше и курить аморально? А как насчет Зангилана, Губадлов и Кельбаджара? Неужели сакральность этих мест ниже?..»

Фазиль Мустафа отметил, что в Шуше было проведено важное мероприятие, на котором обсуждались актуальные вопросы и проблемы в сфере современной журналистики.

«Я убежден, что представители медиа должны быть в стороне от любых попыток очернить этот форум, - подчеркнул депутат. – Разговоры типа «кто-то говорил повышенным тоном», или же «кто-то неуважительно высказался о шехидах», бесконечно далеки от основной темы этого мероприятия».